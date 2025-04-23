В ночь на 23 апреля РФ атаковала дронами из Крыма и РФ — сколько сбили

Украина отбила воздушную атаку из 134 российских дронов — детали
В ночь на 23 апреля российские войска совершили масштабную атаку по территории Украины, выпустив 134 ударных беспилотника, среди которых часть была Shahed, а часть — беспилотники-имитаторы других типов. Запуски осуществлялись с территорий Курской, Брянской, Орловской областей РФ, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма, в частности, с Чауды и Гвардейского.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Сколько целей удалось сбить Воздушным силам Вооруженных сил Украины в ночь на 23 апреля
Для отражения атаки были задействованы все имеющиеся средства противовоздушной обороны: боевая авиация, подразделения зенитных ракетных войск, системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:30 Силы обороны подтвердили сбитие 67 ударных дронов. Еще 47 беспилотников-имитаций не достигли целей и были локально потеряны, не причинив вреда.
Однако части дронов удалось поразить объекты на территории шести областей: Харьковской, Полтавской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской. Данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, сегодня, 23 апреля, российская армия нанесла удар беспилотником по Марганцу.
Оказалось, что ударный беспилотник попал по автобусу с гражданскими, которые ехали на работу. В результате атаки по последним данным погибли девять человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.
Также Россия ударила по ключевому энергообъекту в Херсоне. В городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением, власти призвали население экономно.
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