У Марганці дрон влучив у цивільний транспорт — є жертви

Росія атакувала дроном автобус з цивільними у Марганці
У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки дрону-камікадзе по автобусу з цивільними загинули дев’ятеро людей. Ще десятки отримали поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Безпілотник вдарив по автобусу, який віз людей на роботу
Росія завдала безпілотником удару по автобусу, в якому перебували працівники одного з місцевих підприємств. На місці трагедії працюють всі екстрені служби, а кількість постраждалих стрімко зростає. Станом на зараз відомо про 30 поранених.
"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", — повідомив Сергій Лисак.
Нагадаємо, зранку у середу, 23 квітня, російські війська застосували ударний безпілотник по автобусу з цивільними у Марганці.
Також кілька днів тому Росія атакувала масовано безпілотниками Дніпропетровську область внаслідок чого були загиблі та травмовані, а також травмовані.
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