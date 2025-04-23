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Росія атакувала дроном автобус з цивільними у Марганці

23 квітня 2025 08:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Марганці дрон влучив у цивільний транспорт — є жертви
Атакований автобус. Фото: Дніпропетровська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Марганці на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки дрону-камікадзе по автобусу з цивільними загинули дев’ятеро людей. Ще десятки отримали поранення 

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Росія завдала безпілотником удару по автобусу, в якому перебували працівники одного з місцевих підприємств. На місці трагедії працюють всі екстрені служби, а кількість постраждалих стрімко зростає. Станом на зараз відомо про 30 поранених.

Марганець
Наслідки атаки по автобусу. Фото: Дніпропетровська ОВА
Атака БпЛА по автобусу
Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА
Автобус Марганець 23 квітня
Понівечений дах автобусу від влучання БпЛА. Фото: Дніпропетровська ОВА

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства", — повідомив Сергій Лисак. 

Нагадаємо, зранку у середу, 23 квітня, російські війська застосували ударний безпілотник по автобусу з цивільними у Марганці. 

Також кілька днів тому Росія атакувала масовано безпілотниками Дніпропетровську область внаслідок чого були загиблі та травмовані, а також травмовані. 

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