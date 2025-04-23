В Марганце дрон попал в гражданский транспорт — есть жертвы

Россия атаковала дроном автобус с гражданскими в Марганце
В Марганце Днепропетровской области в результате вражеской атаки дрона-камикадзе по автобусу с гражданскими погибли девять человек. Еще десятки получили ранения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Беспилотник ударил по автобусу, который вез людей на работу
Россия нанесла беспилотником удар по автобусу, в котором находились работники одного из местных предприятий. На месте трагедии работают все экстренные службы, а количество пострадавших стремительно растет. По состоянию на сейчас известно о 30 раненых.
"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30. Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия", — сообщил Сергей Лысак.
Напомним, утром в среду, 23 апреля, российские войска применили ударный беспилотник по автобусу с гражданскими в Марганце.
Также несколько дней назад Россия атаковала массированно беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего были погибшие и травмированные.
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