В Марганце дрон попал в гражданский транспорт — есть жертвы

Атакованный автобус. Фото: Днепропетровская ОГА

В Марганце Днепропетровской области в результате вражеской атаки дрона-камикадзе по автобусу с гражданскими погибли девять человек. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Беспилотник ударил по автобусу, который вез людей на работу

Россия нанесла беспилотником удар по автобусу, в котором находились работники одного из местных предприятий. На месте трагедии работают все экстренные службы, а количество пострадавших стремительно растет. По состоянию на сейчас известно о 30 раненых.

Последствия атаки по автобусу. Фото: Днепропетровская ОГА

Последствия атаки по автобусу. Фото: Днепропетровская ОГА

Изуродованная крыша автобуса от попадания БпЛА. Фото: Днепропетровская ОГА

"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30. Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия", — сообщил Сергей Лысак.

Напомним, утром в среду, 23 апреля, российские войска применили ударный беспилотник по автобусу с гражданскими в Марганце.

Также несколько дней назад Россия атаковала массированно беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего были погибшие и травмированные.