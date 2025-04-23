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Россия атаковала дроном автобус с гражданскими в Марганце

23 апреля 2025 08:33
Анастасия Постоенко - Редактор
В Марганце дрон попал в гражданский транспорт — есть жертвы
Атакованный автобус. Фото: Днепропетровская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

В Марганце Днепропетровской области в результате вражеской атаки дрона-камикадзе по автобусу с гражданскими погибли девять человек. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Россия нанесла беспилотником удар по автобусу, в котором находились работники одного из местных предприятий. На месте трагедии работают все экстренные службы, а количество пострадавших стремительно растет. По состоянию на сейчас известно о 30 раненых.

Марганець
Последствия атаки по автобусу. Фото: Днепропетровская ОГА
Атака БпЛА по автобусу
Последствия атаки по автобусу. Фото: Днепропетровская ОГА
Автобус Марганець 23 квітня
Изуродованная крыша автобуса от попадания БпЛА. Фото: Днепропетровская ОГА

"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30. Агрессор ударил дроном-камикадзе по автобусу с работниками предприятия", — сообщил Сергей Лысак.

Напомним, утром в среду, 23 апреля, российские войска применили ударный беспилотник по автобусу с гражданскими в Марганце.

Также несколько дней назад Россия атаковала массированно беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего были погибшие и травмированные.

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