Росія атакувала вночі дронами — скільки цілей вдалося збити

Військовослужбовець шукає цілі в небі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 29 квітня 2025 року, починаючи із 23:00 28 квітня, російські війська здійснили масштабну атаку проти України. Вони випустили загалом 100 ударних безпілотників і безпілотників-імітаторів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Російські атаки безпілотниками по Україні 29 квітня

Запуски велися із районів Курська, Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауди в окупованому Криму.

Авіація, підрозділи протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України успішно протистояли атаці.

Станом на ранок 29 квітня підтверджено збиття 37 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів інших типів. Знищення відбулося в небі над східними, північними, південними та центральними регіонами України.

Кількість збитих безпілотників. Фото: ПС ЗСУ

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаційних типів було нейтралізовано — вони були локаційно втрачені.

Також в Повітряних силах додали, що ворожі атаки призвели до пошкоджень на території Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Київської областей.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 29 квітня лунали вибухи — Росія атакувала столицю.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, який об'єкт опинився під атакою.