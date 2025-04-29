Ворог запустив по Києву дрони-камікадзе

Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю
У столиці України оголошено повітряну тривогу. У Києві місцеві мешканці почули вибухи.
Про повітряну тривогу повідомляє КМДА.
Що відомо на цей момент
Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, російські окупанти запустили у бік Києва дрони-камікадзе. Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів.
Ситуація з тривогами в Україні
Згідно з повідомленнями моніторингового ресурсу Ukrainealarm, на 01:11 зафіксовані атаки на Запорізьку, Київську, Сумську та Харківську області України.
Нагадаємо, 27 квітня росіяни атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загинув місцевий мирний житель та згорів будинок.
Крім того, упродовж 27 квітня окупанти завдали серії атак по Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники та артилерію.
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