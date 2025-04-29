Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю arrow

Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю

29 квітня 2025 00:57
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ворог запустив по Києву дрони-камікадзе
Робота мобільної групи ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У столиці України оголошено повітряну тривогу. У Києві місцеві мешканці почули вибухи. 

Про повітряну тривогу повідомляє КМДА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю - фото 1
Повідомлення КМДА. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, російські окупанти запустили у бік Києва дрони-камікадзе. Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів.

Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю - фото 2
Повідомлення про курс ворожих БпЛА. Фото: Скриншот

Ситуація з тривогами в Україні

Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю - фото 3
Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленнями моніторингового ресурсу Ukrainealarm, на 01:11 зафіксовані атаки на Запорізьку, Київську, Сумську та Харківську області України.

Нагадаємо, 27 квітня росіяни атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загинув місцевий мирний житель та згорів будинок.

Крім того, упродовж 27 квітня окупанти завдали серії атак по Харківської області. Для цього ворог використав безпілотники та артилерію. 

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні атака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама