Враг запустил по Киеву дроны-камикадзе

Работа мобильной группы ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве местные жители услышали взрывы.

О воздушной тревоге сообщает КГГА.

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Что известно на данный момент

Сообщение КГГА. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, российские оккупанты запустили в сторону Киева дроны-камикадзе. Местные власти призывают киевлян направляться в укрытия.

Сообщение о курсе вражеских БпЛА. Фото: Скриншот

Ситуация с тревогами в Украине

Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

Согласно сообщениям мониторингового ресурса Ukrainealarm, на 01:11 зафиксированы атаки на Запорожскую, Киевскую, Сумскую и Харьковскую области Украины.

Напомним, 27 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погиб местный мирный житель и сгорел дом.

Кроме того, в течение 27 апреля оккупанты нанесли серии атак по Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники и артиллерию.