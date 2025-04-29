Враг запустил по Киеву дроны-камикадзе

Воздушная тревога в Киеве — чем враг атакует столицу
В столице Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве местные жители услышали взрывы.
О воздушной тревоге сообщает КГГА.
Что известно на данный момент
Согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, российские оккупанты запустили в сторону Киева дроны-камикадзе. Местные власти призывают киевлян направляться в укрытия.
Ситуация с тревогами в Украине
Согласно сообщениям мониторингового ресурса Ukrainealarm, на 01:11 зафиксированы атаки на Запорожскую, Киевскую, Сумскую и Харьковскую области Украины.
Напомним, 27 апреля россияне атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки погиб местный мирный житель и сгорел дом.
Кроме того, в течение 27 апреля оккупанты нанесли серии атак по Харьковской области. Для этого враг использовал беспилотники и артиллерию.
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