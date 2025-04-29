Россия атаковала ночью дронами — сколько целей удалось сбить

Военнослужащий ищет цели в небе. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 29 апреля 2025 года, начиная с 23:00 28 апреля, российские войска осуществили масштабную атаку против Украины. Они выпустили всего 100 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Запуски велись из районов Курска, Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска в России и Чауды в оккупированном Крыму.

Авиация, подразделения противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно противостояли атаке.

По состоянию на утро 29 апреля подтверждено сбитие 37 ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов других типов. Уничтожение произошло в небе над восточными, северными, южными и центральными регионами Украины.

Количество сбитых беспилотников. Фото: ПС ВСУ

Еще 47 вражеских беспилотников-имитационных типов было нейтрализовано — они были локально потеряны.

Также в Воздушных силах добавили, что вражеские атаки привели к повреждениям на территории Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Киевской областей.

Напомним, в Киеве в ночь на 29 апреля раздавались взрывы - Россия атаковала столицу.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, какой объект оказался под атакой.