Перемовини Україні та РФ в Абу-Дабі — що відомо

Українська делегація, яку очолює голова ГУР Кирило Буданов, прибула до Абу-Дабі. Метою візиту є зустріч із керівництвом російської військової розвідки. Йдеться про обговорення питань, які не стосуються мирного плану.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомило видання Axios.

Що відомо про перемовини

Переговори стали не двосторонніми, а тристоронніми: крім росіян і українців, до них долучилися американці — прибув спецпосланець США генерал Ден Дрісколл.

Чи обговорили представники України та РФ зміст мирної угоди — наразі невідомо.

Офіційно Україна не повідомляла, що планує взяти участь у переговорах в ОАЕ. Зустріч відбулася після консультацій у Женеві із представниками США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що мирна угода щодо припинення війни між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії. Йдеться про план, який має покласти край бойовим втратам.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, як триває робота над миром. За його словами, активну участь у цьому беруть Америка, Європа та інші партнери.