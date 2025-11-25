Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Україна та РФ провели прямі переговори в Абу-Дабі, — Axios

Україна та РФ провели прямі переговори в Абу-Дабі, — Axios

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 23:25
Оновлено: 23:29
Перемовини Україні та РФ в Абу-Дабі — що відомо
Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Українська делегація, яку очолює голова ГУР Кирило Буданов, прибула до Абу-Дабі. Метою візиту є зустріч із керівництвом російської військової розвідки. Йдеться про обговорення питань, які не стосуються мирного плану.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомило видання Axios.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про перемовини

Переговори стали не двосторонніми, а тристоронніми: крім росіян і українців, до них долучилися американці — прибув спецпосланець США генерал Ден Дрісколл. 

Чи обговорили представники України та РФ зміст мирної угоди — наразі невідомо.

Офіційно Україна не повідомляла, що планує взяти участь у переговорах в ОАЕ. Зустріч відбулася після консультацій у Женеві із представниками США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що мирна угода щодо припинення війни між Україною та Росією перебуває на фінальній стадії. Йдеться про план, який має покласти край бойовим втратам.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, як триває робота над миром. За його словами, активну участь у цьому беруть Америка, Європа та інші партнери.

США переговори війна в Україні Росія мирний план мирні переговори
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації