Главная Армия Украина и РФ провели прямые переговоры в Абу-Даби, — Axios

Украина и РФ провели прямые переговоры в Абу-Даби, — Axios

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 23:25
обновлено: 23:29
Переговоры Украины и РФ в Абу-Даби — что известно
Кирилл Буданов. Фото: УНІАН

Украинская делегация, которую возглавляет глава ГУР Кирилл Буданов, прибыла в Абу-Даби. Целью визита является встреча с руководством российской военной разведки. Речь идет об обсуждении вопросов, которые не касаются мирного плана.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило издание Axios.

Читайте также:

Что известно о переговорах

Переговоры стали не двусторонними, а трехсторонними: кроме россиян и украинцев, к ним присоединились американцы — прибыл спецпосланник США генерал Дэн Дрисколл.

Обсудили ли представители Украины и РФ содержание мирного соглашения — пока неизвестно.

Официально Украина не сообщала, что планирует принять участие в переговорах в ОАЭ. Встреча состоялась после консультаций в Женеве с представителями США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение о прекращении войны между Украиной и Россией находится на финальной стадии. Речь идет о плане, который должен положить конец боевым потерям.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, как идет работа над миром. По его словам, активное участие в этом принимают Америка, Европа и другие партнеры.

США переговоры война в Украине Россия мирный план мирные переговоры
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
