За словами Дмитра Гордона, ВПК України настільки розсереджений, що знищити його неможливо

Дмитро Гордон. Фото: Новини.LIVE

Відомий український журналіст Дмитро Гордон заявив, що намагання російських окупантів знищити український ВПК даремні, адже це просто неможливо через тисячі окремих локацій. Крім того, Гордон повідомив, що Україна зараз має успіхи в розробці військових лазерів.

Про це Дмитро Гордон заявив в етері Новини.LIVE.

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На думку журналіста, все через те, що тисячі українців своїми талановитими руками в тисячі окремих локаціях збирають зброю. Знищити всі локації просто фізично неможливо.

"У нас сотні людей по підвалах і гаражах власних будинків збирають усе — від дронів до гаубиць. По підвалах і гаражах", — сказав Гордон.

Він наголосив, що хоча російські окупанти й користуються даними своєї розвідки чи інформацією від зрадників, але знищити ВПК не вийде — він розосереджений.

"Вони б'ють по старих підприємствах, вони користуються і свіжими агентурними наводками теж, і намагаються користуватися. Але ми бачимо, що з цих агентурних даних виходить така трагедія, як в Сумах", — сказав журналіст.

Дмитро Гордон наголосив, що твердо вірить в українську зброю. Крім цього, за його словами у нас є не просто розробки, а вже готові зразки ракет, дронів, а ще величезні успіхи в лазерних розробках.

Раніше ми писали, що від початку повномасштабної війни в Україні виробництво зброї зросло втричі, а за окремими напрямами — у десятки разів.

Нагадаємо, що у березні 2025 року Зеленський повідомив, що Україна працює над збільшенням виробництва реактивних дронів, а також дронів на оптоволокні.