По словам Дмитрия Гордона, ВПК Украины настолько розосереджений, что уничтожить его невозможно

Дмитрий Гордон. Фото: Новини.LIVE

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что попытки российских оккупантов уничтожить украинский ВПК бесполезны, ведь это просто невозможно из-за тысяч отдельных локаций. Кроме того, Гордон сообщил, что Украина сейчас имеет успехи в разработке военных лазеров.

Об этом Дмитрий Гордон заявил в эфире Новини.LIVE.

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По мнению журналиста, все из-за того, что тысячи украинцев своими талантливыми руками в тысячи отдельных локациях собирают оружие. Уничтожить все локации просто физически невозможно.

"У нас сотни людей по подвалам и гаражам собственных домов собирают все - от дронов до гаубиц. По подвалам и гаражам", — сказал Гордон.

Он подчеркнул, что хотя российские оккупанты и пользуются данными своей разведки или информацией от предателей, но уничтожить ВПК не получится — он рассредоточен.

"Они бьют по старым предприятиям, они пользуются и свежими агентурными наводками тоже, и пытаются пользоваться. Но мы видим, что из этих агентурных данных получается такая трагедия, как в Сумах", — сказал журналист.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что твердо верит в украинское оружие. Кроме этого, по его словам у нас есть не просто разработки, а уже готовые образцы ракет, дронов, а еще огромные успехи в лазерных разработках.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабной войны в Украине производство оружия выросло втрое, а по отдельным направлениям - в десятки раз.

Напомним, что в марте 2025 года Зеленский сообщил, что Украина работает над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне.