ЄС пропонують взяти участь у фінансуванні ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Україна пропонує Європейському Союзу взяти участь у фінансуванні української армії. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, це матиме низку стратегічних переваг для нашої країни.

Про це очільник Міністерства фінансів написав у четвер, 22 травня, у Facebook.

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Міністр фінансів наголосив, що це матиме низку стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі. Натомість ЄС убезпечить себе від потенційної російської агресії.

За словами Марченка, ця частка ВВП може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

"Завершуємо роботу на полях зустрічей фінансового блоку G7 в Канаді. Насичена адженда: зустрічі з міністрами фінансів Канади та Німеччини, керівництвом МВФ, обговорення відновлення та інвестиційного потенціалу України з бізнесом Канади, і звичайно, вже традиційна участь у сесії G7, що присвячена питанням України", — повідомив глава Мінфіну.

Також він зазначив, що надзвичайно важливо, отримав чіткі сигнали — підтримка України буде продовжуватись.

Зустріч фінансового блоку G7 в Канаді. Фото: Марченко/Facebook

Марченко поінформував, що ключова тема, яку підіймали з партнерами — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. За його словами, наразі триває діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

"Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС — убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", — пояснив міністр фінансів.

А також додав, що Україна пропонує — участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил, та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи.

За його словами, витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

Глава мінфіну наголосив, що інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів.

Скриншот повідомлення Марченка/Facebook

Раніше ми інформували, що Україна пропонує Європейському Союзу посилити санкції проти Росії.

Крім того, президент США Дональд Трамп під час розмови з лідерами ЄС заявив, що Путін не готовий закінчити повномасштабну війну в Україні.