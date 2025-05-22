ЕС предлагают принять участие в финансировании ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украина предлагает Европейскому Союзу принять участие в финансировании украинской армии. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, это будет иметь ряд стратегических преимуществ для нашей страны.

Об этом глава Министерства финансов написал в четверг, 22 мая, в Facebook.

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Министр финансов отметил, что это будет иметь ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем. Зато ЕС обезопасит себя от потенциальной российской агрессии.

По словам Марченко, эта доля ВВП может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

"Завершаем работу на полях встреч финансового блока G7 в Канаде. Насыщенная адженда: встречи с министрами финансов Канады и Германии, руководством МВФ, обсуждение восстановления и инвестиционного потенциала Украины с бизнесом Канады, и конечно, уже традиционное участие в сессии G7, посвященной вопросам Украины", — сообщил глава Минфина.

Также он отметил, что чрезвычайно важно, получил четкие сигналы - поддержка Украины будет продолжаться.

Встреча финансового блока G7 в Канаде. Фото: Марченко/Facebook

Марченко сообщил, что ключевая тема, которую поднимали с партнерами - пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. По его словам, сейчас идет диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы.

"Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС — защита от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт", — объяснил министр финансов.

А также добавил, что Украина предлагает — участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил, и соответственно интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы.

По его словам, расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

Глава минфина подчеркнул, что интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров.

Скриншот сообщения Марченко/Facebook

Ранее мы информировали, что Украина предлагает Европейскому Союзу усилить санкции против России.

Кроме того, президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами ЕС заявил, что Путин не готов закончить полномасштабную войну в Украине.