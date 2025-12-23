Україна зберігає віру в перемогу - Скібіцький

Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

Україна за підсумками року зберегла стійкість. ЗСУ продовжують активну боротьбу проти російської агресії.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Україна зберігає віру в перемогу

За словами Скібіцького, Сили оборони України нині проводять активні штурмові дії та використовують увесь наявний арсенал безпілотних систем. Це дає змогу завдавати уражень противнику в будь-яких локаціях, зокрема й на території Російської Федерації.

У ГУР наголошують, що Росія намагається чинити тиск і дестабілізувати ситуацію навіть у святковий період. Водночас українська сторона залишається налаштованою на захист своєї території та продовження боротьби.

