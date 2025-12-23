Видео
Украина продолжает борьбу против РФ — в ГУР подвели итоги года

Украина продолжает борьбу против РФ — в ГУР подвели итоги года

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 20:34
Украина сохраняет веру в победу - Скибицкий
Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Украина по итогам года сохранила устойчивость. ВСУ продолжают активную борьбу против российской агрессии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Украина сохраняет веру в победу

По словам Скибицкого, Силы обороны Украины сейчас проводят активные штурмовые действия и используют весь имеющийся арсенал беспилотных систем. Это позволяет наносить поражения противнику в любых локациях, в том числе и на территории Российской Федерации.

В ГУР отмечают, что Россия пытается оказывать давление и дестабилизировать ситуацию даже в праздничный период. В то же время украинская сторона остается настроенной на защиту своей территории и продолжение борьбы.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий раскрыл, возможно ли завершение войны в 2026 году.

А до этого он показал беспилотник "Баба Яга", который является одним из самых эффективных дронов в составе Сил обороны.

война Минобороны ВСУ война в Украине ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
