Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

Україна повернула додому тіла 909 військових
Україна 16 травня повернула додому тіла ще 909 полеглих захисників. З-поміж повернених "на щиті" оборонців військові, які воювали на різних напрямках фронту.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Повернення тіл українських військових
У Координаційному штабі розповіли, що додому повернули тіла військових, які воювали на різних напрямках, зокрема:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- Сумського напрямку;
- Харківського напрямку;
- а також з моргів на території РФ.
"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.
У відомстві висловили окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.
Відповідні фахівці встановлять особи загиблих вже у найкоротші терміни.
Нагадаємо, востаннє в Україну повернули тіла захисників 18 квітня. Тоді додому привезли тіла також 909 захисників.
Перед цим такий обмін був 28 березня. "На щиті" додому повернулися теж 909 оборонців.
Читайте Новини.LIVE!