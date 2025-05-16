Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

Повернення в Україну тіл захисників. Фото: t.me/Koord_shtab

Україна 16 травня повернула додому тіла ще 909 полеглих захисників. З-поміж повернених "на щиті" оборонців військові, які воювали на різних напрямках фронту.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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У Координаційному штабі розповіли, що додому повернули тіла військових, які воювали на різних напрямках, зокрема:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

Сумського напрямку;

Харківського напрямку;

а також з моргів на території РФ.

"Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні.

У відомстві висловили окрему подяку особовому складу ЗСУ, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Відповідні фахівці встановлять особи загиблих вже у найкоротші терміни.

Нагадаємо, востаннє в Україну повернули тіла захисників 18 квітня. Тоді додому привезли тіла також 909 захисників.

Перед цим такий обмін був 28 березня. "На щиті" додому повернулися теж 909 оборонців.