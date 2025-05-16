Украина вернула тела еще 909 павших защитников

Возвращение в Украину тел защитников. Фото: t.me/Koord_shtab

Украина 16 мая вернула домой тела еще 909 павших защитников. Среди возвращенных "на щите" защитников военные, которые воевали на разных направлениях фронта.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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В Координационном штабе рассказали, что домой вернула тела военных, которые воевали на разных направлениях, в частности:

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Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

а также из моргов на территории РФ.

"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили отдельную благодарность личному составу ВСУ, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

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Соответствующие специалисты установят личности погибших уже в кратчайшие сроки.

Напомним, последний раз в Украину вернули тела защитников 18 апреля. Тогда домой привезли тела также 909 защитников.

Перед этим такой обмен был 28 марта. "На щите" домой вернулись тоже 909 защитников.