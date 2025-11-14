В Україні розпочато виробництво дронів-перехоплювачів

Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів "шахедів"
В Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. Вони здатні ефективно збивати "шахеди" в найскладніших умовах.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України у п'ятницю, 14 листопада.
Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів
Як повідомили в Міністерстві оборони, технологію вже отримали три українські виробники, а ще одинадцять компаній завершують підготовку до випуску таких апаратів.
"Octopus — саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином, запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", — повідомили у Міноборони.
Відомство також підкреслило, що продовжує політику відкритої взаємодії з національними виробниками, створюючи умови для швидкого переходу інноваційних розробок у масштабні бойові рішення, які зміцнюють обороноздатність держави.
