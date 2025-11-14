Відео
Головна Армія Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів "шахедів"

Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів "шахедів"

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 19:08
Оновлено: 19:14
В Україні розпочато виробництво дронів-перехоплювачів
Дрони-перехоплювачі. Фото: Міноборони

В Україні розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus. Вони здатні ефективно збивати "шахеди" в найскладніших умовах.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у п'ятницю, 14 листопада.

Читайте також:

Україна почала виробництво дронів-перехоплювачів

Як повідомили в Міністерстві оборони, технологію вже отримали три українські виробники, а ще одинадцять компаній завершують підготовку до випуску таких апаратів.

"Octopus — саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином, запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", — повідомили у Міноборони.

Відомство також підкреслило, що продовжує політику відкритої взаємодії з національними виробниками, створюючи умови для швидкого переходу інноваційних розробок у масштабні бойові рішення, які зміцнюють обороноздатність держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкриє представництва з продажу зброї у двох країнах.

А також президент розповів, скільки дронів-перехоплювачів зможуть виробляти в Україні за добу.

Міноборони дрони Шахед БпЛА виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
