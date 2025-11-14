Видео
Главная Армия Украина начала производство дронов-перехватчиков "шахедов"

Украина начала производство дронов-перехватчиков "шахедов"

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:08
обновлено: 19:14
В Украине начато производство дронов-перехватчиков
Дроны-перехватчики. Фото: Минобороны

В Украине начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Они способны эффективно сбивать "шахеды" в самых сложных условиях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу, 14 ноября.

Читайте также:

Украина начала производство дронов-перехватчиков

Как сообщили в Министерстве обороны, технологию уже получили три украинских производителя, а еще одиннадцать компаний завершают подготовку к выпуску таких аппаратов.

"Octopus — именно украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах. Таким образом запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали на защиту украинского неба", — сообщили в Минобороны.

Ведомство также подчеркнуло, что продолжает политику открытого взаимодействия с национальными производителями, создавая условия для быстрого перехода инновационных разработок в масштабные боевые решения, которые укрепляют обороноспособность государства.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Украина откроет представительства по продаже оружия в двух странах.

А также президент рассказал, сколько дронов-перехватчиков смогут производить в Украине за сутки.

Минобороны дроны Шахед БпЛА производство оружия
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
