Производство дронов-перехватчиков — планы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

До конца ноября в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Таких показателей удастся достичь, если на производство не повлияют атаки россиян.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября.

План производства дронов-перехватчиков в Украине

Зеленский рассказал, что производства 600-800 дронов-перехватчиков в сутки удастся достичь, если на это не повлияют атаки оккупантов.

"Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", — предупредил президент.

Напомним, в сентябре Зеленский сообщал, что Украина предлагает Европе производить дроны-перехватчики. К этому нужно подходить максимально оперативно и без бюрократических процедур.

Также президент раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ. По его словам, такие БпЛА являются экономически самым эффективным способом сбивать беспилотники РФ.