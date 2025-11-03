Производство дронов-перехватчиков — планы Зеленского

Дроны-перехватчики — сколько будут производить в сутки
До конца ноября в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Таких показателей удастся достичь, если на производство не повлияют атаки россиян.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября.
План производства дронов-перехватчиков в Украине
Зеленский рассказал, что производства 600-800 дронов-перехватчиков в сутки удастся достичь, если на это не повлияют атаки оккупантов.
"Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", — предупредил президент.
Напомним, в сентябре Зеленский сообщал, что Украина предлагает Европе производить дроны-перехватчики. К этому нужно подходить максимально оперативно и без бюрократических процедур.
Также президент раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ. По его словам, такие БпЛА являются экономически самым эффективным способом сбивать беспилотники РФ.
Читайте Новини.LIVE!