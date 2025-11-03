Видео
Видео

Дроны-перехватчики — сколько будут производить в сутки

Дроны-перехватчики — сколько будут производить в сутки

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 19:32
обновлено: 20:37
Производство дронов-перехватчиков — планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

До конца ноября в Украине будут производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Таких показателей удастся достичь, если на производство не повлияют атаки россиян.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 ноября.

Читайте также:

План производства дронов-перехватчиков в Украине

Зеленский рассказал, что производства 600-800 дронов-перехватчиков в сутки удастся достичь, если на это не повлияют атаки оккупантов.

"Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", — предупредил президент.

Напомним, в сентябре Зеленский сообщал, что Украина предлагает Европе производить дроны-перехватчики. К этому нужно подходить максимально оперативно и без бюрократических процедур.

Также президент раскрыл процент эффективности дронов-перехватчиков ВСУ. По его словам, такие БпЛА являются экономически самым эффективным способом сбивать беспилотники РФ.

Владимир Зеленский оружие дроны война в Украине производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
