Дрони-перехоплювачі — скільки вироблятимуть за добу

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:32
Оновлено: 20:37
Виробництво дронів-перехоплювачів — плани Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

До кінця листопада в Україні будуть виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Таких показників вдасться досягти, якщо на виробництво не вплинуть атаки росіян.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 3 листопада. 

Читайте також:

План виробництва дронів-перехоплювачів в Україні

Зеленський розповів, що виробництва 600-800 дронів-перехоплювачів на добу вдасться досягти, якщо на це не вплинуть атаки окупантів. 

"Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", — попередив президент. 

Нагадаємо, у вересні Зеленський повідомляв, що Україна пропонує Європі виробляти дрони-перехоплювачі. До цього потрібно підходити максимально оперативно та без бюрократичних процедур.

Також президент розкрив процент ефективності дронів-перехоплювачів ЗСУ. За його словами, такі БпЛА є економічно найефективнішим способом збивати безпілотники РФ.

Володимир Зеленський зброя дрони війна в Україні виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
