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Україна отримала десятки ізраїльських ракет Patriot — деталі

29 січня 2025 11:14
Ольга Антоновська - редактор
Україна отримала ракети Patriot від Ізраїлю завдяки США
Пускові установки зенітних ракет армії США MIM-104 Patriots. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

США відправили в Україні близько 90 ракет Patriot. Вони перебували на зберіганні в Ізраїлі понад 30 років, перш ніж їх вивели з експлуатації у квітні 2024 року.

Про це повідомило видання CNN у вівторок, 28 січня.

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Як зазначає видання, дискусії щодо передачі ракет з Ізраїлю в Україну тривали з минулого літа. Представники адміністрації Байдена сподівалися, що зможуть домогтися, аби невикористані ракети відправили до Києва. Україні Patriot були вкрай потрібні, оскільки РФ постійно атакувала міста ракетами й БпЛА.

"Однак ізраїльська допомога Україні була дуже обмеженою і ізраїльські лідери були обережні, щоб не надто критикувати Росію. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху намагався йти по тонкій лінії з президентом Росії Володимиром Путіним, ускладнюючи передачу ракет", — зазначає CNN.

Та все ж, за інформацією видання, Ізраїль все ж прийняв рішення. Ракети Patriot спочатку передали Сполученим Штатам Америки, а потім відправили в Україну.

Ракети Patriot станом на сьогодні не є основною системою ППО Ізраїлю. Країна більше покладається на свою систему протиповітряної оборони малої дальності "Залізний купол".

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Нідерландів три пускові установки ЗРК Patriot. Їх будуть використовувати для захисту інфраструктури країни від російських атак.

Як повідомляло The Times, росіяни втратили перевагу в розвіддронах, які коригували ракетні обстріли батарей ППО Patriot. Їх успішно збивають оператори українських FPV-дронів.

США Ізраїль ППО ракети війна в Україні Patriot

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