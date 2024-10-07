Росія почала в кілька разів більше втрачати розвідувальних БпЛА

Російський розвідувальний дрон. Фото ілюстративне: AP nuotr.

Військові РФ втратили перевагу в розвіддронах. Йдеться про розвідувальні безпілотники, які коригували ракетні обстріли батарей ППО Patriot.

Про це пише видання The Times.

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Робота по російських БпЛА

Оператори українських FPV-дронів стали успішно збивати російські безпілотники. З червня 2024 року спостерігається зменшення активності ворожих розвідувальних БпЛА у чотири рази. Йдеться про розвіддрони, які коригували ракетні удари РФ по батареях Patriot.

"Українське командування не розкриває подробиць щодо нового методу, який використовують їхні радіолокаційні підрозділи для наведення пілотів-камікадзе на російські безпілотники. Проте їхній успіх очевидний", — йдеться в публікації.

Українські військові повідомляють про збільшення кількості випадків знищення російських розвідувальних безпілотників за допомогою модернізованих ПЗРК-перехоплювачів. Також повідомляється про скорочення часу, протягом якого російські безпілотники пролітають над позиціями ЗСУ.

Нагадаємо, Нідерланди виділять 400 мільйонів євро на розробку безпілотників спільно з Україною. Половина БпЛА буде виготовлена в Нідерландах, інші — в Україні та інших країнах.

Також Новини.LIVE писали, що у 3-й окремій штурмовій бригаді продемонстрували майстерність свого підрозділу безпілотних систем. Зараз "дроноводи" активно знищують російських окупантів на Харківщині.