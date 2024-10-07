Россия начала в несколько раз больше терять разведывательных БпЛА

Российский разведывательный дрон. Фото иллюстративное: AP nuotr.

Военные РФ потеряли преимущество в разведдронах. Речь идет о разведывательных беспилотниках, корректировавших ракетные обстрелы батарей ПВО Patriot.

Об этом пишет издание The Times.

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Работа по российским БпЛА

Операторы украинских FPV-дронов стали успешнее сбивать российские беспилотники. С июня 2024 года наблюдается уменьшение активности вражеских разведывательных БпЛА в четыре раза. Речь идет о разведдронах, корректировавших ракетные удары РФ по батареям Patriot.

"Украинское командование не раскрывает подробностей нового метода, который используют их радиолокационные подразделения для наведения пилотов-камикадзе на российские беспилотники. Однако их успех очевиден", — говорится в публикации.

Украинские военные сообщают об увеличении количества случаев уничтожения российских разведывательных беспилотников с помощью модернизированных ПЗРК-перехватчиков. Также сообщается о сокращении времени, в течение которого российские беспилотники пролетают над позициями ВСУ.

Напомним, Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку беспилотников совместно с Украиной. Половина БпЛА будет изготовлена в Нидерландах, другие — в Украине и других странах.

Также Новини.LIVE писали, что в 3-й отдельной штурмовой бригаде продемонстрировали мастерство своего подразделения беспилотных систем. Сейчас "дроноводы" активно уничтожают российских оккупантов в Харьковской области.