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Украина получила десятки израильских ракет Patriot — детали

29 января 2025 11:14
Ольга Антоновская - редактор
Украина получила ракеты Patriot от Израиля благодаря США
Пусковые установки зенитных ракет армии США MIM-104 Patriots. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

США отправили в Украину около 90 ракет Patriot. Они находились на хранении в Израиле более 30 лет, прежде чем их вывели из эксплуатации в апреле 2024 года.

Об этом сообщило издание CNN во вторник, 28 января.

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Украина получила ракеты Patriot

Как отмечает издание, дискуссии относительно передачи ракет из Израиля в Украину продолжались с прошлого лета. Представители администрации Байдена надеялись, что смогут добиться, чтобы неиспользованные ракеты отправили в Киев. Украине Patriot были крайне нужны, поскольку РФ постоянно атаковала города ракетами и БпЛА.

"Однако израильская помощь Украине была очень ограниченной и израильские лидеры были осторожны, чтобы не слишком критиковать Россию. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался идти по тонкой линии с президентом России Владимиром Путиным, усложняя передачу ракет", — отмечает CNN.

И все же, по информации издания, Израиль все же принял решение. Ракеты Patriot сначала передали Соединенным Штатам Америки, а затем отправили в Украину.

Ракеты Patriot по состоянию на сегодня не являются основной системой ПВО Израиля. Страна больше полагается на свою систему противовоздушной обороны малой дальности "Железный купол".

Напомним, недавно Украина получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot. Их будут использовать для защиты инфраструктуры страны от российских атак.

Как сообщало The Times, россияне потеряли преимущество в разведдронах, которые корректировали ракетные обстрелы батарей ПВО Patriot. Их успешно сбивают операторы украинских FPV-дронов.

США Израиль ПВО ракеты война в Украине Patriot

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