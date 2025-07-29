Німеччина передасть Україні ще 11 систем ППО IRIS-T

Німецька система ППО IRIS-T SLM. Ілюстративне фото: Diehl Defence

Україна невдовзі отримає від Німеччини додаткові системи ППО IRIS-T. Вважається, що ці системи можуть навіть перехоплювати балістичні ракети.

Про це повідомляє німецький телеканал N-tv.

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У матеріалі німецьких журналістів мова йде про додаткові 11 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони здатні перехоплювати не тільки дрони, але і балістичні ракети, стверджують самі бійці ЗСУ.

Зараз в Україні залучені сім систем IRIS-T SLM, які випускає компанія Diehl Defence. Крім них, ЗСУ також використовують іншу модифікацію IRIS-T SLS, яка діє на короткі відстані.

Як було оголошено, федеральний уряд Німеччини до 2026 року профінансує в цілому 24 системи IRIS-T. Українські збройні сили неодноразово хвалили IRIS-T за відмінний показник знищення. Німеччина є одним з найбільших прихильників протиповітряної оборони та надала три американські системи Patriot на додаток до IRIS-T.

Раніше стало відомо, що російські окупанти у ніч проти 28 липня атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Загалом, окупанти випустили 331 повітряну ціль.

Також повідомлялось, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зокрема, лідери обговорили зміцнення української ППО та постачання додаткових ракет.