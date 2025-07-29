Германия передаст Украине еще 11 систем ПВО IRIS-T

Немецкая система ПВО IRIS-T SLM. Иллюстративное фото: Diehl Defence

Украина вскоре получит от Германии дополнительные системы ПВО IRIS-T. Считается, что эти системы могут даже перехватывать баллистические ракеты.

Об этом сообщает немецкий телеканал N-tv.

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В материале немецких журналистов речь идет о дополнительных 11 системах противовоздушной обороны IRIS-T. Они способны перехватывать не только дроны, но и баллистические ракеты, утверждают сами бойцы ВСУ.

Сейчас в Украине задействованы семь систем IRIS-T SLM, которые выпускает компания Diehl Defence. Кроме них, ВСУ также используют другую модификацию IRIS-T SLS, которая действует на короткие расстояния.

Как было объявлено, федеральное правительство Германии до 2026 года профинансирует в общей сложности 24 системы IRIS-T. Украинские вооруженные силы неоднократно хвалили IRIS-T за отличный показатель уничтожения. Германия является одним из крупнейших сторонников противовоздушной обороны и предоставила три американские системы Patriot в дополнение к IRIS-T.

Ранее стало известно, что российские оккупанты в ночь на 28 июля атаковали Украину ударными дронами и ракетами различных типов. В общем, оккупанты выпустили 331 воздушную цель.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, лидеры обсудили укрепление украинской ПВО и поставки дополнительных ракет.