Україна обмежила удари вглиб Росії ракетами ATACMS і Storm Shadow

Ракетна установка. Фото ілюстративне: facebook.com/inukraineofficial

Україна обмежила удари ракетами ATACMS і Storm Shadow вглиб території Російської Федерації через їх нестачу. Загалом, на озброєнні українських воїнів лишилося не більше п'ятидесяти тких ракет.

Про це повідомляє The New York Times.

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Після того як Україна отримала дозвіл на удари ракетами ATACMS і Storm Shadow вглиб Росії, у неї залишалося не більше 50 цих ракет. Після першого шквалу атак Україна значно зменшила їхнє використання.

Американські посадовці розповіли ЗМІ, що це свідчить про те, що ракети закінчуються. При цьому в осяжному майбутньому не слід розраховувати на поповнення запасів.

Високопосадовці США та НАТО заявили, що далекобійні удари були ефективними, але також зазначили, що Україна могла б бути більш розсудливою щодо кількості використаних ракет і більш вибірковою щодо вибору цілей.

Також варто зазначити, що удари вглиб країни-агресора не призвели до ескалації з боку Москви, як побоювалися деякі союзники України.

Американські чиновники вважають, що Путін намагається уникнути ескалації військових операцій в Україні з обранням Трампа з огляду на останні успіхи Росії на полі бою.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала черговий великий пакет військової допомоги від Німеччини. Він містить широкий спектр сучасного озброєння та обладнання, включно із засобами протиповітряної оборони.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена найближчими днями оголосить про останній пакет військової допомоги Україні.