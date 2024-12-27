Украина ограничила удары вглубь России ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украина ограничила удары вглубь России — названы причины
Украина ограничила удары ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории Российской Федерации из-за их нехватки. В общем, на вооружении украинских воинов осталось не более пятидесяти ракет.
Об этом сообщает The New York Times.
Украина ограничила удары по территории РФ
После того, как Украина получила разрешение на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь России, у него оставалось не больше 50 этих ракет. После первого шквала атак Украина значительно снизила их использование.
Американские чиновники рассказали СМИ, что это свидетельствует о том, что ракеты заканчиваются. При этом в обозримом будущем не следует рассчитывать на пополнение запасов.
Высокопоставленные чиновники США и НАТО заявили, что дальнобойные удары были эффективными, но также отметили, что Украина могла бы быть более благоразумной по количеству использованных ракет и более избирательной по выбору целей.
Также следует отметить, что удары вглубь страны-агрессора не привели к эскалации со стороны Москвы, как опасались некоторые союзники Украины.
Американские чиновники считают, что Путин пытается избежать эскалации военных операций в Украине с избранием Трампа, учитывая последние успехи России на поле боя.
Ранее мы сообщали, что Украина получила очередной крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.
Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине.
Читайте Новини.LIVE!