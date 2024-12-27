Ракетная установка. Фото иллюстративный: facebook.com/inukraineofficial

Украина ограничила удары ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории Российской Федерации из-за их нехватки. В общем, на вооружении украинских воинов осталось не более пятидесяти ракет.

Об этом сообщает The New York Times.

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После того, как Украина получила разрешение на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь России, у него оставалось не больше 50 этих ракет. После первого шквала атак Украина значительно снизила их использование.

Американские чиновники рассказали СМИ, что это свидетельствует о том, что ракеты заканчиваются. При этом в обозримом будущем не следует рассчитывать на пополнение запасов.

Высокопоставленные чиновники США и НАТО заявили, что дальнобойные удары были эффективными, но также отметили, что Украина могла бы быть более благоразумной по количеству использованных ракет и более избирательной по выбору целей.

Также следует отметить, что удары вглубь страны-агрессора не привели к эскалации со стороны Москвы, как опасались некоторые союзники Украины.

Американские чиновники считают, что Путин пытается избежать эскалации военных операций в Украине с избранием Трампа, учитывая последние успехи России на поле боя.

Ранее мы сообщали, что Украина получила очередной крупный пакет военной помощи от Германии. Он содержит широкий спектр современного вооружения и оборудования, включая средства противовоздушной обороны.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине.