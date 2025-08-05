Через складну процедуру сертифікації Україна не має власного виробництва протипіхотних мін, заявив військовий Ігор Луценко

Протипіхотні міни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабної агресії РФ проти України вітчизняний ВПК так і не зміг налагодити виробництво такої простої зброї, як протипіхотні міни. Все через складні процедури та сертифікацію Міноборони.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив військовослужбовець та журналіст Ігор Луценко.

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За словами військового, українські виробники досі не можуть вийти на ринок мін через складні та непрозорі вимоги. Луценко зазначив, що невдовзі дійде до того, що міни доведеться масштабно закуповувати за кордоном, а це вигідно тільки чиновникам.

"Скоро, можливо, ми будемо думати про те, щоб офіційно почати визнавати, що у нас не вистачає протипіхотних мін, що треба їх купляти. Кому це вигідно — тим чиновникам, котрі контролюють з Міноборони ситуацію з закупками й сертифікацією", — заявив Луценко.

Військовий зазначив, що зараз до виробників діють вимоги, які самі собі суперечать. За словами Луценка, за такими штучними бар'єрами може стояти корупційна складова.

Раніше повідомлялось, що зняття заборони на експорт української зброї може стати потужним джерелом надходжень до бюджету. Так вважає нардеп Богдан Кицак.

А Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що вже восени Україна продемонструє дивовижні розробки своєї зброї.