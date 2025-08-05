Из-за сложной процедуры сертификации Украина не имеет собственного производства противопехотных мин, заявил военный Игорь Луценко

Противопехотные мины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины отечественный ВПК так и не смог наладить производство такого простого оружия, как противопехотные мины. Все из-за сложных процедур и сертификации Минобороны.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил военнослужащий и журналист Игорь Луценко.

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По словам военного, украинские производители до сих пор не могут выйти на рынок мин из-за сложных и непрозрачных требований. Луценко отметил, что вскоре дойдет до того, что мины придется масштабно закупать за рубежом, а это выгодно только чиновникам.

"Скоро, возможно, мы будем думать о том, чтобы официально начать признавать, что у нас не хватает противопехотных мин, что надо их закупать. Кому это выгодно - тем чиновникам, которые контролируют из Минобороны ситуацию с закупками и сертификацией", — заявил Луценко.

Военный отметил, что сейчас к производителям действуют требования, которые сами себе противоречат. По словам Луценко, за такими искусственными барьерами может стоять коррупционная составляющая.

Ранее сообщалось, что снятие запрета на экспорт украинского оружия может стать мощным источником поступлений в бюджет. Так считает нардеп Богдан Кицак.

А Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что уже осенью Украина продемонстрирует удивительные разработки своего оружия.