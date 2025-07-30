Україна буде продавати дрони в США і закупати у Штатів сучасну зброю, заявив Руслан Стефанчук

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що вже восени Україна продемонструє дивовижні розробки своєї зброї. Він наголосив, що український ВПК буде продавати дрони Штатам, а на заміну купуватиме найновіше американське військове обладнання.

Про це Стефанчук повідомив під час інтерв'ю Телемарафону.

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Голова Верховної Ради сказав, що зараз не може розкривати всі карти, але впевнений, що восени український військово-промисловий комплекс здивує ще не тільки українців, але й увесь світ новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки.

"Я хочу нагадати про данську модель, я хочу нагадати про чеську модель, за якими забезпечує своє фінансування ЗСУ. Ми відкриті до нових наших спілкування. Ми очікуємо новий договір із США. Це коли українські дрони будуть продаватися в США, а Україна буде купувати найновіше озброєння від США", — зазначив Стефанчук.

За його словами, це абсолютно нова сторінка, коли Україна вже починає ставати постачальниками безпеки для усього світу, тому що українці мають унікальний досвід, унікальні технології та унікальні продукти безпеки.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готова закуповувати зброю в українських виробників. Перший контракт на закупівлю дронів уже підписали.

Нагадаємо, активісти в Чехії зібрали 60 мільйонів крон на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на закупівлю гаубиць.