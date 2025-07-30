Украина будет продавать дроны в США и закупать у Штатов современное оружие, заявил Руслан Стефанчук

Украинский ВПК осенью удивит всех — Стефанчук о дронах и США
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что уже осенью Украина продемонстрирует удивительные разработки своего оружия. Он отметил, что украинский ВПК будет продавать дроны Штатам, а на замену будет покупать новейшее американское военное оборудование.
Об этом Стефанчук сообщил во время интервью Телемарафона.
Какие изменения ждут украинский ВПК
Председатель Верховной Рады сказал, что сейчас не может раскрывать все карты, но уверен, что осенью украинский военно-промышленный комплекс удивит еще не только украинцев, но и весь мир новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики.
"Я хочу напомнить о датской модели, я хочу напомнить о чешской модели, по которым обеспечивает свое финансирование ВСУ. Мы открыты к новым нашим общениям. Мы ожидаем новый договор с США. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США", — отметил Стефанчук.
По его словам, это совершенно новая страница, когда Украина уже начинает становиться поставщиками безопасности для всего мира, потому что украинцы имеют уникальный опыт, уникальные технологии и уникальные продукты безопасности.
Ранее сообщалось, что Германия готова закупать оружие у украинских производителей. Первый контракт на закупку дронов уже подписали.
Напомним, активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на помощь Украине. Эти средства направят на закупку гаубиц.
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