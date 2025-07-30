Украина будет продавать дроны в США и закупать у Штатов современное оружие, заявил Руслан Стефанчук

Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что уже осенью Украина продемонстрирует удивительные разработки своего оружия. Он отметил, что украинский ВПК будет продавать дроны Штатам, а на замену будет покупать новейшее американское военное оборудование.

Об этом Стефанчук сообщил во время интервью Телемарафона.

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Председатель Верховной Рады сказал, что сейчас не может раскрывать все карты, но уверен, что осенью украинский военно-промышленный комплекс удивит еще не только украинцев, но и весь мир новыми разработками, в которые сегодня вкладываются мировые экономики.

"Я хочу напомнить о датской модели, я хочу напомнить о чешской модели, по которым обеспечивает свое финансирование ВСУ. Мы открыты к новым нашим общениям. Мы ожидаем новый договор с США. Это когда украинские дроны будут продаваться в США, а Украина будет покупать новейшее вооружение от США", — отметил Стефанчук.

По его словам, это совершенно новая страница, когда Украина уже начинает становиться поставщиками безопасности для всего мира, потому что украинцы имеют уникальный опыт, уникальные технологии и уникальные продукты безопасности.

Ранее сообщалось, что Германия готова закупать оружие у украинских производителей. Первый контракт на закупку дронов уже подписали.

Напомним, активисты в Чехии собрали 60 миллионов крон на помощь Украине. Эти средства направят на закупку гаубиц.