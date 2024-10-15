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Україна не використовує винищувачі F-16 у наступальних операціях — ЗМІ

15 жовтня 2024 21:27
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Україна не використовує винищувачі F-16 у наступальних операціях
Винищувачі F-16. Фото ілюстративне: Military.com
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Україна не використовує винищувачі F-16 в наступальних операціях, очікуючи на збільшення кількості винищувачів. Натомість, це допомагає знизити навантаження на наземні системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє видання Newsweek у вівторок, 15 жовтня.

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Винищувачі F-16, які західні союзники передали Україні, наразі використовуються як частина ППО для боротьби з ракетами і дронами. Це дає можливість знизити навантаження на наземні системи, такі як Patriot, розповів Девід Джордан з Інституту авіації і космонавтики Фрімена.

За словами Джордана, Україна чекає на подальші поставки літаків і набуття досвіду українськими пілотами, тому F-16 поки не залучаються до боротьби проти російських літаків, що запускають плануючі бомби.

Експерти переконані, що саме в таких операціях західні винищувачі зможуть показати свою ефективність.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну.

Раніше ми писали, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 вже до кінця цього року.

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