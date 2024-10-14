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Чи міг F-16 дійсно збити російський Су-34 — експерт з авіації дав відповідь

14 жовтня 2024 06:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Експерт висловив думку щодо можливості F-16 знищити російський Су-34
Винищувач F-16 у небі. Ілюстративне фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

ВПC України могло збити російський літак Су-34, який скидав бомби на українські міста, за допомогою F-16. Якщо це підтвердиться, то це буде перший випадок, коли ЗСУ використали західний винищувач. 

Про можливість такого ходу подій "24 канал" спілкувався з авіаційним фахівцем Богданом Долинце. 

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Експерт зауважив, що західні винищувачі будуть заважати окупантам скидати КАБи на очікувану відстань. Технічні можливості F-16 дійсно дозволяють винищувачу збити російський Су-34, оскільки він призначений винятково як ударний бомбардувальник з обмеженими функціями самозахисту та розпізнавання цілей у повітрі.

Річ у тому, що радар Су-34 ефективно працює на дистанції в 90 км, а у F-16 — на 150 км, що дає значну перевагу у повітрі західному літаку.

"Це дає можливість виявити Су-34 ще до того, як він зможе помітити F-16, здійснити запуск і відлетіти на безпечну відстань, залишаючись непоміченим. Оскільки Су-34 зможе розпізнати ракету на відстані до 90 км, це ускладнить шанси ухилитися або покинути зону ураження", — уточнив експерт Богдан Долінце.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про першу доставку винищувачів F-16 в Україну.

Раніше ми писали, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна передасть Україні ще одну партію винищувачів F-16 вже до кінця цього року. 

літак винищувач війна в Україні F-16 фронт авіабомба

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