Эксперт высказал мнение о возможности F-16 уничтожить российский Су-34

Истребитель F-16 в небе. Иллюстративное фото: Reuters

ВВС Украины могли сбить российский самолет Су-34, сбрасывавший бомбы на украинские города, с помощью F-16. Если это подтвердится, то это будет первый случай, когда ВСУ использовали западный истребитель.

О возможности такого хода событий "24 канал" пообщался с авиационным специалистом Богданом Долинце.

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Эксперт отметил, что западные истребители будут мешать оккупантам сбрасывать КАБ на ожидаемое расстояние. Технические возможности F-16 действительно позволяют истребителю сбить российский Су-34, поскольку он применяется исключительно в качестве ударного бомбардировщика с ограниченными функциями самозащиты и распознавания целей в воздухе.

Дело в том, что радар Су-34 эффективно работает на дистанции в 90 км, а у F-16 — на 150 км, что дает значительное преимущество в воздухе западному самолету.

"Это дает возможность обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет заметить F-16, осуществить запуск и улететь на безопасное расстояние, оставаясь незамеченным. Поскольку Су-34 сможет распознать ракету на расстоянии до 90 км, это усложнит шансы увернуться или покинуть зону поражения", — уточнил эксперт Богдан Долинце.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину.

Ранее мы писали, что Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 уже к концу этого года.