Истребители F-16. Фото иллюстративное: Military.com

Украина не использует истребители F-16 в наступательных операциях, ожидая увеличения количества истребителей. Это помогает снизить нагрузку на наземные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает издание Newsweek во вторник, 15 октября.

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Истребители F-16, которые западные союзники передали Украине, используются в настоящее время как часть ПВО для борьбы с ракетами и дронами. Это дает возможность снизить нагрузку на наземные системы, такие как Patriot, рассказал Дэвид Джордан из Института авиации и космонавтики Фримена.

По словам Джордана, Украина ожидает дальнейших поставок самолетов и приобретения опыта украинскими пилотами, поэтому F-16 пока не привлекаются к борьбе против российских самолетов, запускающих планирующие бомбы.

Эксперты уверены, что именно в таких операциях западные истребители смогут показать свою эффективность.

Напомним, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил о первой доставке истребителей F-16 в Украину.

Ранее мы писали, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна передаст Украине еще одну партию истребителей F-16 уже к концу этого года.