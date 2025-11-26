Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Україна і НАТО запускають спільну програму оборонних технологій

Україна і НАТО запускають спільну програму оборонних технологій

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 16:35
Оновлено: 17:23
Україна та НАТО запускають програму UNITE – Brave NATO
Михайло Федоров та Радміла Шекерінська. Фото: Мінцифри

Україна та НАТО розпочинають першу масштабну спільну програму UNITE — Brave NATO, спрямовану на прискорення впровадження оборонних інновацій на полі бою. Ініціатива передбачає спільне фінансування та розробку передових технологій, які допоможуть підвищити безпеку та ефективність оборонних систем України.

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації України.

Реклама
Читайте також:

Україна та НАТО запускають програму UNITE – Brave NATO

На початку 2026 року відбудеться перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 20 мільйонів євро, половину з яких профінансує НАТО через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а половину — Міністерство цифрової трансформації України. Українську сторону в реалізації програми представлятиме кластер Brave1.

Програма передбачає гранти для розробки таких технологій, як системи протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS), SIGINT-системи, навігація в умовах радіоелектронної боротьби та наземні роботизовані комплекси.

"Ми цінуємо підтримку НАТО у розвитку цього нового партнерства, що прискорить розробку передових оборонних технологій та посилить інтероперабельність наших систем", — заявив Перший віцепрем’єр-міністр та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Україна і НАТО запускають спільну програму оборонних технологій - фото 1
Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

За словами Радміли Шекерінської, заступниці Генерального секретаря НАТО, UNITE — Brave NATO стане взаємовигідною ініціативою для обох сторін, де інноватори з України та НАТО спільно працюватимуть над вирішенням термінових викликів поля бою.

Прийом заявок на перший конкурс розпочнеться у лютому 2026 року, а переможців оголосять навесні 2026-го під час другого Форуму інноваторів у сфері оборони Україна-НАТО. У разі успіху програми фінансування планується збільшити до 50 мільйонів євро.

Раніше ми інформували, що Зеленський провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО.

Також ми повідомляли, що нещодавно адмірал НАТО заявив, що війна в Україні "зайшла в глухий кут".

Михайло Федоров НАТО технології безпека оборонні технології
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації