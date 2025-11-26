Михайло Федоров та Радміла Шекерінська. Фото: Мінцифри

Україна та НАТО розпочинають першу масштабну спільну програму UNITE — Brave NATO, спрямовану на прискорення впровадження оборонних інновацій на полі бою. Ініціатива передбачає спільне фінансування та розробку передових технологій, які допоможуть підвищити безпеку та ефективність оборонних систем України.

Про це повідомляє Міністерство цифрової інформації України.

Україна та НАТО запускають програму UNITE – Brave NATO

На початку 2026 року відбудеться перший пілотний конкурс із загальним бюджетом 20 мільйонів євро, половину з яких профінансує НАТО через Комплексний пакет допомоги Україні (CAP), а половину — Міністерство цифрової трансформації України. Українську сторону в реалізації програми представлятиме кластер Brave1.

Програма передбачає гранти для розробки таких технологій, як системи протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS), SIGINT-системи, навігація в умовах радіоелектронної боротьби та наземні роботизовані комплекси.

"Ми цінуємо підтримку НАТО у розвитку цього нового партнерства, що прискорить розробку передових оборонних технологій та посилить інтероперабельність наших систем", — заявив Перший віцепрем’єр-міністр та Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Михайло Федоров. Фото: Мінцифри

За словами Радміли Шекерінської, заступниці Генерального секретаря НАТО, UNITE — Brave NATO стане взаємовигідною ініціативою для обох сторін, де інноватори з України та НАТО спільно працюватимуть над вирішенням термінових викликів поля бою.

Прийом заявок на перший конкурс розпочнеться у лютому 2026 року, а переможців оголосять навесні 2026-го під час другого Форуму інноваторів у сфері оборони Україна-НАТО. У разі успіху програми фінансування планується збільшити до 50 мільйонів євро.

