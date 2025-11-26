Видео
Главная Армия Украина и НАТО запускают совместную программу военных технологий

Украина и НАТО запускают совместную программу военных технологий

Дата публикации 26 ноября 2025 16:35
обновлено: 17:28
Украина и НАТО запускают программу UNITE - Brave NATO
Михаил Федоров и Радмила Шекеринская. Фото: Минцифры

Украина и НАТО начинают первую масштабную совместную программу UNITE — Brave NATO, направленную на ускорение внедрения оборонных инноваций на поле боя. Инициатива предусматривает совместное финансирование и разработку передовых технологий, которые помогут повысить безопасность и эффективность оборонных систем Украины.

Об этом сообщает Министерство цифровой информации Украины.

В начале 2026 года состоится первый пилотный конкурс с общим бюджетом 20 миллионов евро, половину из которых профинансирует НАТО через Комплексный пакет помощи Украине (CAP), а половину — Министерство цифровой трансформации Украины. Украинскую сторону в реализации программы будет представлять кластер Brave1.

Программа предусматривает гранты для разработки таких технологий, как системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), SIGINT-системы, навигация в условиях радиоэлектронной борьбы и наземные роботизированные комплексы.

"Мы ценим поддержку НАТО в развитии этого нового партнерства, что ускорит разработку передовых оборонных технологий и усилит интероперабельность наших систем", — заявил Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украина и НАТО запускают совместную программу военных технологий - фото 1
Михаил Федоров. Фото: Минцифры

По словам Радмилы Шекеринской, заместителя Генерального секретаря НАТО, UNITE — Brave NATO станет взаимовыгодной инициативой для обеих сторон, где инноваторы из Украины и НАТО будут совместно работать над решением срочных вызовов поля боя.

Прием заявок на первый конкурс начнется в феврале 2026 года, а победителей объявят весной 2026-го во время второго Форума инноваторов в сфере обороны Украина-НАТО. В случае успеха программы финансирование планируется увеличить до 50 миллионов евро.

Ранее мы информировали, что Зеленский провел встречу с представителями стран-партнеров при НАТО.

Также мы сообщали, что недавно адмирал НАТО заявил, что война в Украине "зашла в тупик".

Михаил Федоров НАТО технологии безопасность оборонные технологии
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
