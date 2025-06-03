Чому Україна готувала атаку на аеродроми РФ потай від США

Голова СБУ Василь Малюк з картами спецоперації "Павутина". Фото: СБУ/Telegram

Нещодавно Україна реалізувала спецоперацію СБУ "Павутина" — внаслідок якої було знищено понад 40 російських літаків. За даними видання The New York Times, українці готували атаку на російські аеродроми потай від Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

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Чому Україна не повідомила США про атаку на аеродроми РФ

Американські чиновники розповіли виданню NYT, що російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, є забороненими об’єктами для США. Розуміючи це, українська сторона не розповіла американцям про свої наміри щодо атаки на російські аеродроми.

Крім того, за інформацією джерел, Україна посилила секретність після того, як чиновники з адміністрації Дональда Трампа ненавмисно розкрили оперативні плани американських ударів у групових чатах Signal.

Як зазначається у матеріалі The New York Times, наразі між США та Україною немає спільного планування ударів по Росії.

Зауважимо, що раніше джерела в адміністрації президента США Дональда Трампа заявляли про те, що заздалегідь не знали про спецоперацію Служби безпеки України.

Скриншот із матеріалу NYT

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на аеродроми РФ. Він зазначив, що операції на кшталт "Павутини" мають підштовхнути Путіна почати перемовини.

Також ми інформували, що завдяки спецоперації СБУ "Павутина" російські окупанти могли втратити унікальний літак дальньої розвідки А-50.