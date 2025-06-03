Почему Украина готовила атаку на аэродромы РФ втайне от США

Глава СБУ Василий Малюк с картами спецоперации "Паутина". Фото: СБУ/Telegram

Недавно Украина реализовала спецоперацию СБУ "Паутина" — в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов. По данным издания The New York Times, украинцы готовили атаку на российские аэродромы втайне от Соединенных Штатов Америки.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Реклама

Читайте также:

Почему Украина не сообщила США об атаке на аэродромы РФ

Американские чиновники рассказали изданию NYT, что российские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, являются запрещенными объектами для США. Понимая это, украинская сторона не рассказала американцам о своих намерениях относительно атаки на российские аэродромы.

Кроме того, по информации источников, Украина усилила секретность после того, как чиновники из администрации Дональда Трампа нечаянно раскрыли оперативные планы американских ударов в групповых чатах Signal.

Как отмечается в материале The New York Times, пока между США и Украиной нет совместного планирования ударов по России.

Заметим, что ранее источники в администрации президента США Дональда Трампа заявляли о том, что заранее не знали о спецоперации Службы безопасности Украины.

Скриншот из материала NYT

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку на аэродромы РФ. Он отметил, что операции вроде "Паутины" должны подтолкнуть Путина начать переговоры.

Также мы информировали, что благодаря спецоперации СБУ "Паутина" российские оккупанты могли потерять уникальный самолет дальней разведки А-50.