НАТО може отримати бойовий досвід від України — деталі

Заступник міністра оборони Сергій Мельник. Фото: Армія Inform

Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Мельником 29 січня взяла участь у засіданні Комітету національних сил резерву НАТО (NCR) та Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн Альянсу (CIOR). Під час цього заходу у Міноборони заявили, що наша країна готова ділитися бойовим досвідом з НАТО.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

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Україна готова ділитися бойовим досвідом із НАТО

Зазначається, що під час зустрічі представники України представили унікальний досвід організації оборони, комплектування та підготовки резервних сил в умовах повномасштабної війни.

"Ми прагнемо, щоб українське військо відповідало найвищим критеріям і ефективно взаємодіяло із силами НАТО", — наголосив Сергій Мельник.

Він також додав, що співпраця з CIOR та NCR допомагає зміцнювати систему оборони України та адаптовувати її до стандартів НАТО. За словами заступника міністра оборони, наша країна має унікальний бойовий досвід, яким готова поділитися. І це не просто теоретичні напрацювання, а про реальні кейси, які перевірені війною.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте високо оцінив зусилля України щодо організації резерву та розбудови системи національного спротиву.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав НАТО збільшити витрати на оборону. Він наголошує, що необхідно посилювати оборонний потенціал країн Альянсу.

Водночас у США сказали, що потрібно робити НАТО для закінчення війни, та закликали Альянс виконати усі обіцянки перед Україною.