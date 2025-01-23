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У США сказали, що потрібно робити НАТО для закінчення війни

23 січня 2025 13:31
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — що потрібно робити НАТО для закінчення
Сенаторка США Джоні Ернст. Фото: alamy.com
Карина Приходько - Редактор

Щоб війна в Україні закінчилась якнайшвидше, усі члени НАТО мають зробити ті внески, які вони пообіцяли. Сама Україна з усіма потребами не впорається.

Про це заявила сенаторка США Джоні Ернст під час Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Для закінчення війни всі члени НАТО мають зробити ті внески, які вони пообіцяли Україні", — заявила Ернст.

Вона зазначила, що Росія співпрацює з КНДР, Іраном та Китаєм для ведення війни, відтак потрібно, щоб усі партнери України долучилися до її закінчення.

За її словами, зараз настала нова ера лідерства в США і Дональд Трамп може забезпечити необхідне лідерство для того, аби закінчити війни. 

"Чекаємо закінчення цієї війни раз і назавжди", — додала сенаторка. 

Нагадаємо, раніше Джоні Ернст також розповіла, чим Трамп відрізняється від Байдена

Крім того, Трамп закликав Путіна негайно завершити війну в Україні. В іншому випадку економіка РФ зазнає остаточного краху.

США НАТО військова допомога Україна Давос війна в Україні

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