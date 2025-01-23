Война в Украине — что нужно делать НАТО для окончания

Сенатор США Джони Эрнст. Фото: alamy.com

Чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее, все члены НАТО должны сделать те взносы, которые они пообещали. Сама Украина со всеми потребностями не справится.

Об этом заявила сенатор США Джони Эрнст во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Для окончания войны все члены НАТО должны сделать те взносы, которые они пообещали Украине", — заявила Эрнст.

Она отметила, что Россия сотрудничает с КНДР, Ираном и Китаем для ведения войны, поэтому нужно, чтобы все партнеры Украины присоединились к ее окончанию.

По ее словам, сейчас наступила новая эра лидерства в США и Дональд Трамп может обеспечить необходимое лидерство для того, чтобы закончить войны.

"Ждем окончания этой войны раз и навсегда", — добавила сенатор.

Напомним, ранее Джони Эрнст также рассказала, чем Трамп отличается от Байдена.

Кроме того, Трамп призвал Путина немедленно завершить войну в Украине. В противном случае экономика РФ потерпит окончательный крах.