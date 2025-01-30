НАТО может получить боевой опыт от Украины — детали

Заместитель министра обороны Сергей Мельник. Фото: Армия Inform

Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Сергеем Мельником 29 января приняла участие в заседании Комитета национальных сил резерва НАТО (NCR) и Объединенной конфедерации офицеров резерва стран Альянса (CIOR). Во время этого мероприятия в Минобороны заявили, что наша страна готова делиться боевым опытом с НАТО.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

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Украина готова делиться боевым опытом с НАТО

Отмечается, что во время встречи представители Украины представили уникальный опыт организации обороны, комплектования и подготовки резервных сил в условиях полномасштабной войны.

"Мы стремимся, чтобы украинское войско соответствовало самым высоким критериям и эффективно взаимодействовало с силами НАТО", — подчеркнул Сергей Мельник.

Он также добавил, что сотрудничество с CIOR и NCR помогает укреплять систему обороны Украины и адаптировать ее к стандартам НАТО. По словам заместителя министра обороны, у нашей страны есть уникальный боевой опыт, которым готова поделиться. И это не просто теоретические наработки, а реальные кейсы, которые проверены войной.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил усилия Украины по организации резерва и развития системы национального сопротивления.

Напомним, недавно канцлер Германии Олаф Шольц призвал НАТО увеличить расходы на оборону. Он подчеркивает, что необходимо усиливать оборонный потенциал стран Альянса.

В то же время в США сказали, что нужно делать НАТО для окончания войны, и призвали Альянс выполнить все обещания перед Украиной.