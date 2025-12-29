Відео
Головна Армія Україна долучилася до відпрацювання Статті 5 НАТО

Україна долучилася до відпрацювання Статті 5 НАТО

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 08:16
Українські війська вперше взяли участь у навчаннях LOYAL DOLOS
Військові навчання. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Пресслужба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

Україна поступово інтегрується в архітектуру колективної оборони Північноатлантичного альянсу. Українські експерти Спільного центру НАТО — Україна з аналізу, підготовки та освіти вперше безпосередньо долучилися до відпрацювання механізмів застосування Статті 5 Північноатлантичного договору під час навчань НАТО LOYAL DOLOS 2025.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Представники JATEC взяли участь у фінальній фазі навчань, яка була присвячена оцінці бойових спроможностей одного з підрозділів Альянсу. У сценарії навчань також врахували уроки війни Росії проти України, що дало змогу якісніше змоделювати ведення бойових дій в умовах швидких змін на полі бою. Для українських фахівців це стало першим досвідом участі в навчаннях НАТО такого рівня та формату.

Навчання LOYAL DOLOS були спрямовані на перевірку та вдосконалення здатності Альянсу діяти злагоджено одночасно в кількох операційних доменах.

Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО–Україна полковник Валерій Вишнівський наголосив, що участь українських експертів у LOYAL DOLOS 2025 має стратегічне значення. За його словами, вперше представники України були залучені до практичного відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу, передбачених Статтею 5.

Він також зазначив, що це сприяло визнанню України на рівні Північноатлантичної ради як одного з найбільш досвідчених учасників системи регіональної безпеки, а також посиленню розуміння важливості тісної взаємодії з силами безпеки та оборони України.

У навчаннях взяли участь близько 1500 військовослужбовців і цивільних фахівців, які працювали на різних локаціях по всій Європі. Їхнім завданням було оцінювання спроможностей одного з корпусів швидкого розгортання НАТО як повноцінного бойового армійського підрозділу Альянсу.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський висловлювався про важливість 5 Статті НАТО для захисту України. Окремо президент висловлювався про те, чи відмовилась Україна від вступу до НАТО.

Тим часом Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що є країни, які заважатимуть Україні вступити до Альянсу.

НАТО ЗСУ військові навчання військовослужбовці бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
