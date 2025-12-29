Украинские войска впервые приняли участие в учениях LOYAL DOLOS

Военные учения. Фото иллюстративное: Андрей Андриенко/Пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины

Украина постепенно интегрируется в архитектуру коллективной обороны Североатлантического альянса. Украинские эксперты Совместного центра НАТО — Украина по анализу, подготовке и образованию впервые непосредственно присоединились к отработке механизмов применения Статьи 5 Североатлантического договора во время учений НАТО LOYAL DOLOS 2025.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

Читайте также:

ВСУ присоединились к отработке 5 статьи НАТО

Представители JATEC приняли участие в финальной фазе учений, которая была посвящена оценке боевых возможностей одного из подразделений Альянса. В сценарии учений также учли уроки войны России против Украины, что позволило качественно смоделировать ведение боевых действий в условиях быстрых изменений на поле боя. Для украинских специалистов это стало первым опытом участия в учениях НАТО такого уровня и формата.

Учения LOYAL DOLOS были направлены на проверку и совершенствование способности Альянса действовать слаженно одновременно в нескольких операционных доменах.

Старший национальный представитель Украины в JATEC, директор по имплементации программ Совместного центра НАТО-Украина полковник Валерий Вишневский отметил, что участие украинских экспертов в LOYAL DOLOS 2025 имеет стратегическое значение. По его словам, впервые представители Украины были привлечены к практической отработке механизмов коллективной безопасности Альянса, предусмотренных Статьей 5.

Он также отметил, что это способствовало признанию Украины на уровне Североатлантического совета как одного из наиболее опытных участников системы региональной безопасности, а также усилению понимания важности тесного взаимодействия с силами безопасности и обороны Украины.

В учениях приняли участие около 1500 военнослужащих и гражданских специалистов, которые работали на разных локациях по всей Европе. Их задачей было оценивание возможностей одного из корпусов быстрого развертывания НАТО как полноценного боевого армейского подразделения Альянса.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказывался о важности 5 Статьи НАТО для защиты Украины. Отдельно президент высказывался о том, отказалась ли Украина от вступления в НАТО.

Между тем Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что есть страны, которые будут мешать Украине вступить в Альянс.