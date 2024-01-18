Ухилення від мобілізації — адвокат розповів про покарання
З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Якщо особа є придатною до військової служби, то відмовитись від неї ніяк не можна. Не прибуття з повісткою в ТЦК, військову частину чи інші назначені місця карається згідно з законом.
Адвокат Олександр Камша в інтерв'ю NV пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.
Яких правил повинні дотримуватись військовозобов'язані
Адвокат розповів, що усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку. Він містить наступні пункти:
- перебувати на військовому обліку;
- прибути за повісткою в ТЦК та пройти медогляд;
- уточнювати дані, коли ті змінюються;
- не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;
- до 1 жовтня щороку подавати документи, що підтверджують право громадян на відстрочку;
- звіряти персональні дані не рідше ніж раз на п‘ять років.
"Порушення вимог передбачає накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснює Камша.
За яких умов чоловіків чекає кримінальна відповідальність
Кримінальна відповідальність настає за умов:
- ухилення від строкової військової служби та за призовом;
- ухилення від призову під час мобілізації, на особливий період та за призовом резервістів;
- ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.
Адвокат пояснив, що в Україні суд може позбавити волі особи, яка ухиляється від мобілізації. Винятком є наявність поважних причин, що задокументовані офіційно.
Нагадаємо, у Чернігівській області засудили чоловіка, який є учасником бойових дій, за ухилення від мобілізації. Він хотів працевлаштуватися до місцевої компанії, пішов до ТЦК, де отримав повістку.
Читайте Новини.LIVE!