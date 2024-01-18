Ухилення від мобілізації — адвокат розповів про покарання

ТЦК спілкується з чоловіками призивного віку. Фото: facebook.com/lvivobltck

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Якщо особа є придатною до військової служби, то відмовитись від неї ніяк не можна. Не прибуття з повісткою в ТЦК, військову частину чи інші назначені місця карається згідно з законом.

Адвокат Олександр Камша в інтерв'ю NV пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.

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Адвокат розповів, що усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку. Він містить наступні пункти:

перебувати на військовому обліку;

прибути за повісткою в ТЦК та пройти медогляд;

уточнювати дані, коли ті змінюються;

не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;

до 1 жовтня щороку подавати документи, що підтверджують право громадян на відстрочку;

звіряти персональні дані не рідше ніж раз на п‘ять років.

"Порушення вимог передбачає накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснює Камша.

За яких умов чоловіків чекає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає за умов:

ухилення від строкової військової служби та за призовом;

ухилення від призову під час мобілізації, на особливий період та за призовом резервістів;

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Адвокат пояснив, що в Україні суд може позбавити волі особи, яка ухиляється від мобілізації. Винятком є наявність поважних причин, що задокументовані офіційно.

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили чоловіка, який є учасником бойових дій, за ухилення від мобілізації. Він хотів працевлаштуватися до місцевої компанії, пішов до ТЦК, де отримав повістку.