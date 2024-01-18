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Ухилення від мобілізації — адвокат розповів про покарання

18 січня 2024 09:10
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Ухилення від мобілізації — адвокат розповів про покарання
ТЦК спілкується з чоловіками призивного віку. Фото: facebook.com/lvivobltck
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

З 24 лютого 2022 року в Україні триває загальна мобілізація. Якщо особа є придатною до військової служби, то відмовитись від неї ніяк не можна. Не прибуття з повісткою в ТЦК, військову частину чи інші назначені місця карається згідно з законом. 

Адвокат Олександр Камша в інтерв'ю NV пояснив, за яких умов громадянин вважається ухилянтом та нестиме адміністративну або кримінальну відповідальність.

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Яких правил повинні дотримуватись військовозобов'язані

Адвокат розповів, що усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають виконувати Порядок організації та ведення військового обліку. Він містить наступні пункти:

  • перебувати на військовому обліку;
  • прибути за повісткою в ТЦК та пройти медогляд;
  • уточнювати дані, коли ті змінюються;
  • не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;
  • до 1 жовтня щороку подавати документи, що підтверджують право громадян на відстрочку;
  • звіряти персональні дані не рідше ніж раз на п‘ять років.

"Порушення вимог передбачає накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — пояснює Камша. 

За яких умов чоловіків чекає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає за умов:

  • ухилення від строкової військової служби та за призовом;
  • ухилення від призову під час мобілізації, на особливий період та за призовом резервістів;
  • ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Адвокат пояснив, що в Україні суд може позбавити волі особи, яка ухиляється від мобілізації. Винятком є наявність поважних причин, що задокументовані офіційно.

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили чоловіка, який є учасником бойових дій, за ухилення від мобілізації. Він хотів працевлаштуватися до місцевої компанії, пішов до ТЦК, де отримав повістку.

війна в Україні
військовозобов'язані
адвокат
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