Був в АТО та боявся служити — на Чернігівщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

Чоловік в наручниках на тлі ґрат. Фото: Суд.Інфо

У Чернігівській області засудили чоловіка, який є учасником бойових дій, за ухилення від мобілізації. Він хотів працевлаштуватися до місцевої компанії, пішов до ТЦК, де отримав повістку.

Про це йдеться в вироку Городнянського районного суду Чернігівської області.

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Зазначається, що в квітні торік чоловік планував працевлаштування в СТОВ "Віра", але після візиту до ТЦК його направили на ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Пізніше чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у визначений час і дату. У день відправки поскаржився своєму сімейному лікареві на біль у шлунку.

Скриншот вироку Городнянського районного суду Чернігівської област

Під час судового засідання чоловік зізнався, що ухилився від мобілізації, оскільки був учасником АТО та "боявся виконати обов'язок військової служби".

"Просить не позбавляти його волі, оскільки здатен виправитися при застосуванні покарання з випробуванням в умовах іспитового строку", — йдеться в вироку.

Згідно з рішенням суду, чоловіка визнали винним за порушенням статті 336 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Однак цей вирок ще підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Нагадаємо, що викладач технологічного коледжу "Львівської політехніки" звернувся до суду з проханням скасувати наказ про його призов на військову службу та закликати ТЦК розглянути питання про надання йому відстрочки. Відомо, що вирішив суд.