Был в АТО и боялся служить — на Черниговщине осудили мужчину за уклонение от мобилизации

Мужчина в наручниках на фоне решетки. Фото: Суд.Инфо

В Черниговской области осудили мужчину, являющегося участником боевых действий, за уклонение от мобилизации. Он хотел трудоустроиться в местную компанию, пошел в ТЦК, где получил повестку.

Об этом говорится в приговоре Городнянского районного суда Черниговской области.

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Отмечается, что в апреле прошлого года мужчина планировал трудоустройство в СООО "Вера", но после визита в ТЦК его направили на ВВК, признавшую его годным к военной службе. Позже мужчина получил боевую повестку, но не явился в определенное время и дату. В день отправки пожаловался своему семейному врачу на боль в желудке.

Скриншот приговора Городнянского районного суда Черниговской области

В ходе судебного заседания мужчина признался, что уклонился от мобилизации, поскольку был участником АТО и "боялся исполнить обязанность военной службы".

"Просит не лишать его свободы, поскольку способен исправиться при применении наказания с испытанием в условиях испытательного срока", — говорится в приговоре.

Согласно решению суда, мужчину признали виновным по нарушению статьи 336 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Однако этот приговор подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Напомним, что преподаватель технологического колледжа "Львовской политехники" обратился в суд с просьбой отменить приказ о его призыве на военную службу и призвать ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки. Известно, что разрешил суд.